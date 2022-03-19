الزمان كان وسيبقى... - محمد الحنفي

2022/03/19 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي نحن نعيش...ولا نعيش...إلا الزمان...اليحسب بالعمر...بالسنوات...بالشهور...بالأسابيع...بالأيام...بالساعات...حتى يتم...انتهاء العمر...في أي سنة...في أي يوم...في أي ساعة...في أي دقيقة...في أي ثانية...ليصير الواحد منا...إلى عدمه...وكل الناس ...عن قصد...أو عن غير قصد...ينتظرون العدم...اللا يتوقف...عن اصطياد البشر.



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