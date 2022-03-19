ماذا يدور في عقل بوتين؟ هل أصيب بالجنون؟ - حميد زناز

2022/03/19 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_زناز يهدف فلاديمير بوتين من غزوه لأوكرانيا الى إعطاء الاوكرانيين درسا على جرأتهم الانفصالية عن روسيا وتحولهم الى أمة مستقلة وهذا الاعتداء هو بمثابة رسالة تحذير أيضا الى البلدان الأخرى المجاورة التي كانت تكوّن الاتحاد السوفييتي سابقا.



ولكن بغض النظر عن كل هذا والأسباب المعروفة والمعقدة بين بوتين والغرب والناتو، يرى محللون نفسانيون أن الامر تعدى الحسابات السياسية والجيو-إستراتيجية ووصل إلى نوع من النرجسي ......





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