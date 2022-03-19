تحطم طائرة عسكرية أمريكية شمالي النرويج

2022/03/19 | 03:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفادت وسائل إعلام نرويجية، بتحطم طائرة عسكرية أمريكية على متنها 4 أشخاص شمالي النرويج.وقال موقع NRK النرويجي إن الطائرة المحطمة من طراز V-22 Osprey، وقد كانت في مهمة تدريبية بمدينة بودو المطلة على المحيط المتجمد الشمالي، والتي تشهد طقسا سيئا. وأفادت مصادر أمنية نرويجية بأن مصير الركاب الأربعة غير معروف.

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