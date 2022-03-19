ختام الأسبوع: قفزة كبيرة لنفط البصرة وتباين في أسعار الخامات العالمية

2022/03/19 | 04:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

تباينت أسعار النفط العالمية خلال الأسبوع ومعها خام البصرة الثقيل.

سجلت أسعار خام البصرة الثقيل ارتفاعًا بنحو 9%، مقتربة من 103 دولارات للبرميل واحد

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1% لتنهي الجلسة بالقرب من 108 دولارات، بعد يوم من صعودها نحو 9% في أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ قرابة سنتين.

كذلك، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 2%، وأنهت الجلسة بالقرب من 105 دولارات، ومعها قفزات الجلسة السابقة البالغة 8%.

لكن كلا العقدين القياسيين أنهيا الأسبوع منخفضين بنحو 4٪، بعد التداول في نطاق 16 دولارًا، وقد وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 14 عامًا منذ ما يقرب من أسبوعين، ما شجع على نوبات جني الأرباح منذ ذلك الحين.

وبالتزامن مع القفزة الأولى لأسعار النفط، حققت أسعار النفط العراقي قفزة كبرى بأكثر من 8 دولارات.

وسجلت أسعار خام البصرة الثقيل ارتفاعًا بنحو 9%، مقتربة من 103 دولارات للبرميل واحد وفق آخر تحديث للأسعار اطلع عليه "ألترا عراق".

وكانت أسعار خام البصرة الخفيفة قد انخفضت بشكل متتالي، مسجلةً قرابة 94 دولارًا للبرميل خلال الجلسة السابقة.

وقالت روسيا إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد يوم رابع من المحادثات مع أوكرانيا؛ لكن بعض بوادر التقدم ظهرت في وقت سابق من الأسبوع، بحسب رويترز.

وكانت أسعار النفط الخام في صعود سريع مدعومة بأزمة المعروض من التجار الذين تجنبوا البراميل الروسية وتناقص مخزونات النفط. لكن الأسعار تعرضت لضغوط بسبب المخاوف بشأن الطلب مع ارتفاع حالات COVID-19 في الصين، في حين أن المحادثات النووية المتعثرة مع إيران كانت أمرًا صعبًا في السوق.

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