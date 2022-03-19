ذكرى تأسيس الاتحاد المغربي للشغل - حسن أحراث

2022/03/19 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث مركزية نقابية في عمر 67 سنة ب"زعيمين" فقط، إهانة أم مهزلة أم جريمة!! تأسست المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل في 20 مارس 1955، قبل حتى إعلان الاستقلال الشكلي.



وتوالى على رأسها "زعيمان" فقط، رغم مرور 67 سنة من عمرها (وهناك المزيد).



إنه لأمر مُخجل، وخاصة بالنسبة للمناضلين المنتمين لهذه المركزية.



كان الطيب بن بوعزة أول أمين عام قبل أن يوضع الملف القانوني لدى سلطات ما كان يسمى ب"الحما ......





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