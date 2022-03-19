دورة تحكيمية آسيوية للسكواش

2022/03/19 | 04:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : الصباح الرياضي

يقيمُ الاتحاد المركزي للسكواش بالتعاون مع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجادرية دورة تحكيمية آسيوية للفترة من 20 ولغاية 24 من الشهر الحالي.

أكدَ ذلك نائب رئيس اتحاد اللعبة حسين ضياء في تصريح خص به "الصباح" وقال : إن الدورة التي سيحاضر فيها الحكم الآسيوي عبد الرحمن العويش ستشهد مشاركة واسعة من قبل حكام اللعبة فضلاً عن طلبة كلية التربية البدنية لغرض الاطلاع على آخر المستجدات التي طرأت على قوانين رياضة السكواش.

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