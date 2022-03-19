وفد اتحاد كأس {خليجي 25} يُواصل زياراته لمرافق البطولة

2022/03/19 | 04:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة : علي حنون

يُواصل فريق يُمثل اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جولته التفقدية في محافظة البصرة بهدف الوقوف على درجة جاهزية المدينة لاستضافة بطولة (خليجي 25) المُزمعة مطلع العام المقبل.

وبحسب تصريح مدير شباب ورياضة البصرة صادق الكناني لـ (الصباح)، فان :"الوفد يضم (7) أشخاص مُختصين بالجانب الفني بواقع شخصين من قطر والآخرين من الكويت والبحرين واليمن، وقد وصل إلى البصرة أمس الجمعة عن طريق مطارها الدولي وكان في استقباله محافظها اسعد العيداني" مبيناًأن :"أجندة الوفد الخليجي، الذي اتخذ من فندق غراند السيف ميليوم، مقراً له، تتضمن عدة فقرات استهلها بزيارة مرافق المدينة الرياضية وملعبيها الأول والثاني" إلى جانب "الفنادق الثمانية المُكتملة من كل شيء" بالإضافة إلى "زيارة ملعب الميناء، الذي تجاوزت نسبة الانجاز فيه 85 %" كما "سيحط الوفد الرحال في رحاب الملعب الجديد، الذي أضيف إلى ملاعب البصرة وهو ملعب النادي البحري (5 آلاف متفرج) والذي سيُخصص لتدريبات الحكام وبعض الفرق".

وبيّن الكناني أن "الوفد، الذي يترأسه الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي القطري جاسم الرميحي، سيلتقي أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم بهدف الوقوف على بعض النقاط ،التي تتعلق بالزيارة" فضلاً عن "تنفيذ زيارات إلى الفنادق والمشاريع، التي دوّنت بعض الملاحظات عليها من قبل الفريق الأخير، الذي حضر إلى البصرة" مُؤكداً أن "الوفد تلمس تطور العمل في عينة من المرافق، التي كانت هناك مُؤشرات على مفاصل فيها".

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