بمناورات للناتو.. فقدان طائرة عسكرية أميركية في النرويج

2022/03/19 | 04:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد جهاز طوارئ نرويجي، الجمعة، بأن طائرة عسكرية أميركية على متنها أربعة من أفراد طاقمها فقدت في النرويج ويحتمل أنها تحطمت أثناء مشاركتها في تدريبات لحلف شمال الأطلسي.

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