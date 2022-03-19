رواد فضاء روس يصلون المحطة الدولية ببدلات شبيهة بالعلم الأوكراني

2022/03/19 | 06:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل ثلاثة رواد فضاء روس إلى محطة الفضاء الدولية، الجمعة، وهم يرتدون بدلات طيران باللونين الأصفر والأزرق، والتي بدت شبيه بألوان العلم الأوكراني.

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