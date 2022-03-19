2022/03/19 | 07:15 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نفت وزارة الخارجية السعودية، السبت، صحة تصريح متداول إعلاميا بشأن زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمملكة في المستقبل القريب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تنفي التصريح المتداول بشأن زيارة بلينكن ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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