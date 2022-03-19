السعودية تنفي التصريح المتداول بشأن زيارة بلينكن

2022/03/19 | 07:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الخارجية السعودية، السبت، صحة تصريح متداول إعلاميا بشأن زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمملكة في المستقبل القريب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

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