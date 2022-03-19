ألمانيا تغلق

2022/03/19 | 07:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت مدينة بريمن الألمانية، كيان تابع لمليشيا حزب الله اللبنانية، وذلك بسبب "دعم الإرهاب"، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست".

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