حسن نصرالله يرد على تقارير بشأن وجود مقاتلين من حزب الله في أوكرانيا

2022/03/19 | 07:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، الجمعة، التقارير التي أفادت بمشاركة ‏مقاتلين وخبراء عسكريين من حزب الله بالقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا بأنها "مجرد شائعات ‏وأكاذيب".

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