2022/03/19 | 08:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعرب ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن اعتقاده بأن المفاوضات بين ممثلي موسكو وكييف قد تستمر عدة أسابيع.وقال بودولياك في تصريحات لوكالة “بلومبيرغ”: “المفاوضات قد تستغرق عدة أسابيع أو أكثر”.وأضاف: “هناك بعض التنازلات التي لن نقدمها بالتأكيد..لا يمكننا التخلي عن أي مناطق”.ولفت بودولاك إلى أن المطالب […]

ظهرت المقالة كييف: المفاوضات مع موسكو قد تستمر أسابيع أو أكثر أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كييف: المفاوضات مع موسكو قد تستمر أسابيع أو أكثر) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كييف: المفاوضات مع موسكو قد تستمر أسابيع أو أكثر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).