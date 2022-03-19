أوكرانيا على خطى سوريا..والحرب العالمية الثالثة - سامح عسكر

2022/03/19 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر السؤال الذي يطرح نفسه على الحرب الأوكرانية الروسية هل كانت أوروبا وحلف الناتو بحاجة للتوسع شرقا وضم أوكرانيا؟..وهل يتسق ذلك مع مبادئ الحلف الرئيسية؟الجواب المباشر أن حلف الناتو جرى تأسيسه عقب هزيمة دول المحور في الحرب العالمية الثانية، وبالتالي فمؤسسيه هم الحلفاء بشكل رئيسي عدا روسيا الاشتراكية، وبالتالي فالذي يغلب على الحلف طابعه الرأسمالي الليبرالي وفلسفته السياسية التي شكلت طبيعة دول ال ......





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