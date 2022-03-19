المحكمة العليا البرازيلية تحظر تطبيق تلغرام

2022/03/19 | 08:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

حظّر قاض في المحكمة العليا البرازيلية تطبيق المراسلة الشهير "تلغرام" المستخدم من الرئيس اليميني المتطرّف جايير بولسونارو الذي ندد بقرار يهدد "حرية" البرازيلييين.

وكتب القاضي ألكسندر دي مورايس في قراره المنشور على الموقع الرسمي للمحكمة العليا، إن تلغرام "لم يحترم الأوامر القضائية" في مناسبات عدة.

وأمر القاضي بـ"التعليق التام والكامل في البرازيل لتشغيل تلغرام" الذي تم تنزيله على 53% من الهواتف الخلوية، فيما رد بولسونارو على القرار، معتبرا إياه "غير مقبول".

وقال الرئيس إن القاضي "لم يتخذ أي إجراء ضد شخصين أو ثلاثة ممن يَعتقد أنه يتوجب حظرهم، لذلك قرر التأثير على 70 مليون شخص".

وشكّل تطبيق المراسلة المشفرة هذا الذي أسسه الروسي بافل دوروف، حجر الزاوية في استراتيجية حملة بولسونارو المدافع عن حرية التعبير والساعي إلى إعادة انتخابه في الاقتراع الرئاسي في تشرين الأول.

من جهته قال وزير العدل والأمن البرازيلي أندرسون توريس على تويتر إن ملايين البرازيليين "تضرروا فجأة جراء قرار فردي"، مشيرا إلى أن وزارته تدرس "حلا من أجل إعادة منح الناس الحق في استخدام الشبكة الاجتماعية"، من دون أن يحدد الإجراء الذي ينوي اتخاذه.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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