الروسي روبليف يهزم ديميتروف ويصعد لنصف نهائي إنديان ويلز

2022/03/19 | 08:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تأهل الروسي أندريه روبليف إلى الدور نصف النهائي لدورة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، بفوزه على البلغاري غريغور ديميتروف، في الدور ربع النهائي، اليوم السبت.وفاز النجم الروسي، المصنف سابعا عالميا، على منافسه البلغاري بدون عناء، بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما 7-5 و6-2.ويبدو الطريق معبدا أمام روبليف، الفائز هذا الموسم بلقبي دورتي مارسيليا ودبي، […]

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