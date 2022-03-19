الصين تسجل أول حالتي وفاة بكورونا منذ أكثر من عام

2022/03/19 | 08:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل بر الصين الرئيسي أول حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا منذ أكثر من عام، السبت، وذلك حسبما ذكر منشور على موقع اللجنة الوطنية للصحة بالصين على الإنترنت.

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