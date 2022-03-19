ما طلبات أوكرانيا التي ترفض الدول الغربية تنفيذها؟ ولماذا؟

2022/03/19 | 08:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت الولايات المتحدة الأمريكية ودول بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال الأيام الماضية، على العديد من الطلبات التي تقدم بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمساعدة في مواجهة القوات الروسية التي تغزو بلاده

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