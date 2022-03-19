شاهد كيف رد وزير الدفاع الأمريكي على سؤال CNN عن وضع الجيش الروسي بأوكرانيا

2022/03/19 | 08:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال مقابلة حصرية مع شبكة CNN قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن ردًا على سؤال الزميل، دون ليمون حول تقييمه لوضع القوات الروسية الآن في أوكرانيا، إن الروس "لم يتقدموا بالسرعة التي كانوا يرغبون فيها "، مضيفًا "أنهم (الروس) كانوا يتصورون التحرك بسرعة كبيرة ويسيطرون على العاصمة.لكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك."

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