القضاء البرازيلي يأمر بحظر تطبيق “تلغرام”

2022/03/19 | 08:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حكم قاض بالمحكمة العليا في البرازيل، يوم أمس الجمعة، بحظر تطبيق المراسلة الشهير “تلغرام” في جميع أنحاء البلاد، ليمنع بذلك إحدى قنوات الاتصال المفضلة للرئيس جاير بولسونارو.وبرر القاضي ألكسندر دي موريس قرار الحظر الفوري للتطبيق بفشل الشركة المالكة في الامتثال لأوامر السلطات البرازيلية بإزالة الرسائل التي تبين أنها تحتوي على معلومات مضللة.[…]

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