تعرف على أسباب الحساسية الأكثر انتشارا؟

2022/03/19 | 08:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هل هناك حيوانات “لا تسبب الحساسية”، وما هي المواد الغذائية التي تسبب ردود فعل غير مرغوب بها؟ تشير طبيبة الأطفال آنا مكسيموفا، أخصائية أمراض الحساسية والمناعة في معهد الحساسية والمناعة السريرية بموسكو، إلى أن تدمع العين واحتقان الأنف والتهاب الحلق والطفح الجلدي، من الأعراض النموذجية للحساسية.وتضيف، تظهر هذه الأعراض عادة عند تناول […]

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