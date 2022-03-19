النرويج تبحث عن طائرة عسكرية أمريكية مفقودة

2022/03/19 | 08:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تواصل فرق الإنقاذ في النرويج البحث عن طائرة أمريكية مفقودة من طراز MV-22 Osprey كانت تشارك في تدريبات عسكرية كبيرة لحلف شمال الأطلسي بشمال النرويج، يوم أمس الجمعة.وقال الميجر جيم ستينجر، المتحدث باسم مشاة البحرية الأمريكية، في بيان: “يمكننا تأكيد وقوع حادث يتعلق بطائرة أوسبري تابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية..كانت الطائرة […]

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