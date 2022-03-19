تحصينات روسية بمحيط كييف

2022/03/19 | 08:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

كشفت صور جديدة للأقمار الصناعية أن الجيش الروسي أقام سواتر ترابية حول آلياته العسكرية شمال غربي العاصمة الأوكرانية كييف، في إطار العملية العسكرية التي بدأت منذ 24 شباط الماضي.

وأظهرت الصور التي التقطتها شركة "ماكسار" أن السواتر الوقائية أقيمت حول المعدات العسكرية الروسية بالقرب من منطقة أوزيرا وقاعدة أنتونوف الجوية.

كما شوهدت معدات عسكرية روسية إضافية وبعض أعمال بناء الساتر الترابي في قريتي زدفيجيفكا وبيريستانكا الواقعة في أقصى الشمال الغربي من العاصمة.

وفي مواجهة حملة لمحاصرة العاصمة في سبيل السيطرة عليها لاحقا، تم توقيف القوات الروسية المتمركزة على ضفتي نهر الدنيبرو، الذي يقسم العاصمة شمالا وجنوبا، حسبما قال نائب رئيس أركان الجيش الأوكراني أولكساندر هروزيفيتش.

وأضاف المسؤول العسكري الأوكراني: "حتى اليوم، تم إيقاف العدو على مسافة 70 كلم من الضفة اليمنى للمدينة، ما يجعل الاستمرار في عملية إطلاق النار مستحيلا، باستثناء إطلاق الصواريخ، أما على الضفة اليسرى فقد تم توقيف التقدم، العدو يستهدف بينتنا التحتية بشكل يثير السخرية، لكن الطرق الرئيسية للهجوم قُطعت".

المصدر: العربية

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