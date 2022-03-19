2022/03/19 | 08:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمد سكان شمال موريتون في مقاطعة أوكسفوردشاير (جنوب شرق إنكلترا) إلى توفير 50 منزلا للاجئين الأوكرانيين الهاربين من الغزو الروسي لبلادهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أرقى قرية" في بريطانيا تفتح أبوابها لأسر هاربة من أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أرقى قرية" في بريطانيا تفتح أبوابها لأسر هاربة من أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).