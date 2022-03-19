فيديو لحظة قطع بث كلمة بوتين على التلفزيون الروسي أمام الجماهير يثير تفاعلا

2022/03/19 | 08:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للحظة قطع بث كلمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على التلفزيون الروسي الرسمي.

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