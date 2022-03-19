الاتحاد: حديث الديمقراطي بشان رئيس الجمهورية المقبل غير دستوري ومحبط

2022/03/19 | 08:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصف الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، حديث الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن تنفيذ مرشحه لرئاسة الجمهورية ريبير احمد في حال فوزه اجندات الحزب بغير الدستوري.وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “حديث بعض قيادات الديمقراطي الكردستاني بشان تنفيذ اجندات الحزب من قبل مرشحهم ريبير احمد غير دستوري كون رئاسة الجمهورية هي اعلى […]

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