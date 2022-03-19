2022/03/19 | 08:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعدما غاب عن المباراتين الماضيتين بسبب إصابته بفيروس كورونا، عاد ليونيل ميسي إلى تشكيلة منتخب الأرجنتين لخوض الجولتين الأخيرتين من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022.وأعلن المدرب لويس سكالوني، أمس الجمعة، عن تشكيلة الأرجنتين التي ستواجه ضيفتها فنزويلا في بوينس أيرس، ومضيفتها الإكوادور في غاياكيل، في 25 و29 من الشهر الحالي […]

ظهرت المقالة تصفيات مونديال 2022..



ميسي يعود إلى تشكيلة الأرجنتين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصفيات مونديال 2022.. ميسي يعود إلى تشكيلة الأرجنتين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصفيات مونديال 2022.. ميسي يعود إلى تشكيلة الأرجنتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).