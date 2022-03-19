شهد: مباراة زامبيا كافية للوقوف على جاهزية اللاعبين

2022/03/19 | 08:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أشادَ مدرب مُنتخبنا الوطني، عبد الغني شهد، بجهودِ لاعبي المنتخب في مباراة زامبيا التي احتضنتها ملعبُ المدينة وانتهت بفوز منتخبنا بثلاثةِ أهدافٍ مقابل هدفٍ واحد.وقالَ شهد في المؤتمرِ الصحفي الذي عقدَ بعد نهايةِ مواجهةِ العراق وزامبيا، “لقد حققنا الفائدةَ المرجوةَ من هذه المباراةِ كونها جاءت في ظروفٍ ومتغيراتٍ صعبةٍ جرّاء قرار نقل […]

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