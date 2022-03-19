انطلاق منافسات بطولة العراق الدولية للاناث بكرة الطاولة

2022/03/19 | 09:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انطلقت بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان، بطولة العراق الدولية للناشئات والشابات بكرة الطاولة.وقال الأمين المالي للجنة الأولمبية أحمد صبري في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “اللجنة الأولمبية، وبتوجيه من رئيس مكتبها التنفيذي الأستاذ رعد حمودي رصدت مبلغاً مالياً لدعم البطولة سعياً للمساهمة في نجاحها وإظهارها بالشكل المطلوب”.وأضاف صبري ان “ما حققه […]

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