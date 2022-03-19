الاطار: لن نحضر جلسة اختيار الرئيس دون ضمانات وتفاهمات

2022/03/19 | 09:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن ائتلاف الاطار التنسيقي عارف الحمامي، استحالة مشاركة قوى الاطار جلسة انتخاب رئيس الجمهورية دون توافق سياسي، مبينا ان ابواب المفاوضات بين الاطار التنسيقي والتيار ماتزال مفتوحة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الحمامي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “جلسة انتخاب رئيس الجمهورية النيابية لن تحضرها قوى الاطار […]

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