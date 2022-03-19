وفاة أقدم نائب بالكونغرس الأميركي

2022/03/19 | 09:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توفي دون يونغ، أقدم نائب بالكونغرس الأميركي، الذي انتخب عضوا لأول مرة عام 1973.وذكر مكتب النائب إن عضو الكونغرس البالغ من العمر 88 عاما، توفي أثناء سفره جوا إلى منزله في ألاسكا، فيما لم يذكر سبب الوفاة.وذكرت تقارير صحفية محلية نقلا عن جاك فيرغسون مدير مكتب يونغ، قوله إن الأخير “فقد […]

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