الرافدين يعلن نسبة فائدة سلفة الـ 25 مليون

2022/03/19 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن نسبة سلفة ال 25 مليون للمتقاعدين.

وقال المصرف في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "فائدة سلفة 25 مليون للمتقاعدين تبلغ 5 بالمئة".

وأضاف ان "التقديم على سلفة ٢٥ مليون للمتقاعدين عن طريق فروع المصرف كافة في بغداد والمحافظات".

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