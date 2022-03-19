2022/03/19 | 09:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان طاقمها المكون من أربعة أفراد يشارك في مناورات كولد ريسبونس العسكرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحطم طائرة للبحرية الامريكية شمالي النروبج) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحطم طائرة للبحرية الامريكية شمالي النروبج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).