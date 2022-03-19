أوكرانيا تفقد

2022/03/19 | 09:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الجمعة، أنها "فقدت الوصول إلى بحر آزوف مؤقتا"، بعد سيطرة القوات الروسية على ميناء "ماريوبول".

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