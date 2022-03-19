الرافدين يحدد نسبة الفائدة على سلف المتقاعدين

2022/03/19 | 09:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … حدد مصرف الرافدين، اليوم السبت، نسبة الفائدة على سلف مليون 25 الخاصة بالمتقاعدين.وذكر بيان للمصرف، تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، أن “فائدة سلفة 25 مليون للمتقاعدين تبلغ 5 بالمئة”.وأشار الى أن ” التقديم على السلفة يكون عن طريق فروع المصرف كافة في العاصمة بغداد والمحافظات”.انتهى/25ق

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