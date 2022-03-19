إيطاليا تفرض ضرائب على الأرباح الإضافية لشركات الطاقة

2022/03/19 | 09:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت إيطاليا أنها ستفرض ضرائب على الأرباح الإضافية التي تحققها شركات قطاع الطاقة من ارتفاع الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا، وذلك بهدف تخفيف الأعباء على العائلات والشركات الأخرى.وقال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، في مؤتمر صحافي أمس الجمعة: “دعونا نفرض ضرائب على جزء من الأرباح الاستثنائية التي يحققها المنتجون بفضل زيادة كلفة […]

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