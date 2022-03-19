الديمقراطي: الأغلبية ستحقق بالتحالف بين الاطار والتيار لتشكيل الحكومة

2022/03/19 | 09:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اعلن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، السبت، عن قرب التوافق بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري لتشكيل الحكومة، مبينا ان الحكومة المقبلة سترى النور قريبا.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال خليل في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الأيام القليلة المقبلة ستشهد التوافق بين القوى السياسية الرئيسة من اجل المضي […]

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