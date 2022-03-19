ناسا تعلن عن موعد خروج رواد المحطة الفضائية الدولية الى الفضاء المفتوح

2022/03/19 | 09:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت وكالة ناسا أن رائدين من رواد المحطة الفضائية الدولية سيخرجان في مهمة إلى الفضاء المفتوح قريبا.وجاء في بيان صادر عن الوكالة حول الموضوع “في 23 مارس الجاري سيخرج رائد الفضاء الأمريكي رجا شاري وزمليه الألماني ماتياس مورير من المحطة الفضائية الدولية في مهمة إلى الفضاء المفتوح”.وأضاف البيان “من […]

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