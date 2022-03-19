2022/03/19 | 09:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ مع استمرار إغلاق المصانع في أوكرانيا تزامناً مع دخول العملية العسكرية الروسية أسبوعها الرابع، تعتمد كييف بشكل متزايد على المساعدات الدولية القادمة من دول الجوار.وتشمل تلك المساعدات أدوات طبية فضلا عن المساعدات العسكرية، وذلك وفقاً لما كشفه تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.“مدخل سري” ونقلت المعلومات أيضاً وجود “مدخل سري” يصل الإمدادات […]

ظهرت المقالة طريق ترابي بلا جمارك..



مدخل سري لإيصال المساعدات لأوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.

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