تواجه مقاومة صلبة.. البنتاغون: مصير 10% من القوات الروسية في أوكرانيا مجهول

2022/03/19 | 09:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن القوات الروسية تواجه مقاومة صلبة خارج كييف من قبل القوات الأوكرانية، لافتا إلى أن روسيا تحارب بـ 90% من القوات التي حشدتها في أوكرانيا.ماريوبول محاصرة وقال إننا “لا نعرف مصير الـ10% من القوات الروسية، والأرجح أنها معطلة أو دمرت”، مضيفا أن مدينة ماريوبول […]

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البنتاغون: مصير 10% من القوات الروسية في أوكرانيا مجهول أولاً على ايرث نيوز.

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