شرطة بغداد: العاصمة محمية بثلاثة اطواق وجاهزون لتسلم الملف الأمني

2022/03/19 | 09:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت قيادة شرطة بغداد، السبت، أنَّ العاصمة محميَّة بثلاثة أطواق أمنية، في حين أعربت عن استعدادها لتسلم الملفّ الأمني خلال المرحلة المقبلة.وقال نائب قائد شرطة بغداد العميد عدنان حمود في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إنَّ “الغاية الأساسية هي حماية أمن المواطن من خلال الأطواق المنتشرة في العاصمة بغداد”، مشيراً […]

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