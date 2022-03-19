"أثناء سفره".. رحيل "أقدم نائب" في الكونغرس الأميركي عن 88 عاما

2022/03/19 | 09:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي، الجمعة، دون يونغ، وهو أقدم نائب بالكونغرس الأميركي، والذي انتخب عضوا لأول مرة عام 1973، وفقا لبيان صادر عن مكتب النائب الجمهوري.

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