2022/03/19 | 09:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد تنوه عن تفجير مسيطر لمخلفات حربية في جانب الكرخ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/19 | 09:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تنوه عن تفجير مسيطر لمخلفات حربية في جانب الكرخ) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تنوه عن تفجير مسيطر لمخلفات حربية في جانب الكرخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).