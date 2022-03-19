تفاعل على تصريحات نصرالله ورده على ارسال قوات من حزب الله للقتال بجانب روسيا بأوكرانيا

2022/03/19 | 09:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على التصريحات التي أدلى بها حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني ورده على ما أثير حول إرسال مقاتلين من حزب الله للقتال بأوكرانيا.

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