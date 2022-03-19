العراق يبدأ بإنتاج أجهزة لاسلكية

2022/03/19 | 09:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة التصنيع الحربي، السبت، عن البدء بإنتاج أجهزة لاسلكيَّة تعمل بنظام الاتصالات المحمية المشفرة.وقال المدير المفوض للشركة المستثمرة لمصنع حمورابي للأجهزة اللاسلكية أحد تشكيلات هيئة التصنيع الحربي محمد ماجد الطائي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المشروع دخل لأول مرة في العراق وباشرنا تجميع أجهزة الاتصال اللاسلكية التي تعمل بنظام التشفير الحديث […]

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