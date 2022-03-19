2022/03/19 | 10:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت أسعار النفط خسارة أسبوعية على الرغم من مكاسب جلسة أمس الجمعة، حيث تراجع كلا الخامين بنحو 5% مع ختام تعاملات الأسبوع.واغلق خام برنت في آخر جلسة له أمس، على ارتفاع بمقدار 1.29 دولار ليصل الى 107.93 دولاراً، الا انه حقق خسارة اسبوعية بلغت 4.74 دولاراً بما يعادل 4.21%.وأغلق خام غرب […]

ظهرت المقالة رغم مكاسب الجمعة..



النفط يسجل خسائر اسبوعية في الاسواق العالمية أولاً على ايرث نيوز.

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