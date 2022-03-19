ذي قار تطلق حملة واسعة لتسليك وتنظيف جميع الأنهر والجداول

2022/03/19 | 10:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..باشرت مديرية الموارد المائية في ذي قار، حملة واسعة لتسليك وتنظيف جميع أنهر وجداول المحافظة، بما يضمن إيصال الحصص المائية إلى محطات الإسالة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقالَ مدير المديرية غزوان عبد الأمير في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المحافظة تعاني من شح دائم بمياه الشرب لاسيما المناطق […]

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