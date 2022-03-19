بكمين محكم.. اعتقال تاجر مخدرات في المثنى بحوزته قرابة 18 ألف حبة مخدرة

2022/03/19 | 10:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة شرطة المثنى، اليوم السبت، اعتقال تاجر مخدرات بحوزته قرابة 18 ألف حبة مخدرة في المحافظة.وذكر بيان لإعلام شرطة المثنى ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “تم جمع المعلومات والأدلة بوجود شخص يقوم بالمتاجرة والترويج للحبوب المخدرة، تم القبض عليه من خلال نصب كمين أمني محكم له حيث كان يستقل عجلته الخاصة […]

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اعتقال تاجر مخدرات في المثنى بحوزته قرابة 18 ألف حبة مخدرة أولاً على ايرث نيوز.

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