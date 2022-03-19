الاتحاد الوطني: سباق رئاسة الجمهورية ستكون له انعكاسات خطيرة

2022/03/19 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أكد عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، اليوم الجمعة، أن انقسام الديمقراطي والاتحاد في سباق رئاسة الجمهورية ستكون له انعكاسات خطيرة على العراق.

وقال كاكائي في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إنه "لايزال امام حزبي الاتحاد والديمقراطي عدة أيام للتوصل الى اتفاق والدخول بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية".

وأشار إلى أن"انقسام الاحزاب الكردية في قضية رئاسة الجمهورية ستكون لها انعكاسات خطيرة على كردستان والعراق".

وأضاف أن "الاتحاد والإطار التنسيقي يمتلكون الثلث الضامن في مجلس النواب لذلك سوف لن تعقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية دون توافق الجميع او الاضطرار الى الذهاب لانتخابات مبكرة".

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