بعد أعياد نوروز اعلان تشكيل تحالف بأكثر من (210) نواب.. من يضم؟

2022/03/19 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كردستان

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، اليوم السبت، عن اعلان تشكيل تحالف سياسي كبير يضم أكثر من (210) نائب، فيما بين موعد اعلان هذا التحالف.

وقال القيادي في الحزب مهدي عبد الكريم، لـ (بغداد اليوم)، انه "بعد الانتهاء من أعياد نوروز، سيتم الإعلان عن تحالف (إنقاذ وطن) والذي سيضم أكثر من 210 نواب وسيحقق أغلبية الثلثين لإكمال عملية تشكيل الحكومة العراقية".

وبين ان "تحالف (إنقاذ وطن) يضم كل من التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني وبعض النواب المستقلين الداعمين لخطوات التحالف الثلاثي بتشكيل حكومة الأغلبية، من أجل مواجهة التحديات التي تواجه العراق على مختلف الأصعدة".

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